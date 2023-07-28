Москва, 28 июля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российские военные успешно отразили попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении с применением бронетанковой и другой тяжелой техники. Об этом 28 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«На южнодонецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжёлой техники», — сказал он.

Военный уточнил, что у Работино и Успеновки в Запорожской области противник подразделениями 47-й механизированной бригады ВСУ, усиленной западными танками, попытался атаковать российские позиции, однако все попытки наступления превосходящих сил украинских войск удалось пресечь.

«Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колёсных танка AMX, 17 БМП, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля Конашенков рассказал, что российские военные успешно отразили попытки атак ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении отразили девять попыток атак украинских войск у Авдеевки, Марьинки и Кирово в ДНР.

Позднее президент Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры показали лучшие примеры массового героизма во время отражения атаки ВСУ. Глава государства уточнил, что украинские войска активизировали боевые действия, главные из которых разворачивались на запорожском направлении.