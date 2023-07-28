Луганск, 28 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские военные в районе села Сергеевка в ЛНР захватили ряд опорных пунктов ВСУ, заявил 28 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«В районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ», — заявил Конашенков.

При этом российские военные продвинулись на полтора километра вглубь украинской обороны.

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