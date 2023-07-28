Москва, 28 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили тыловой пункт управления группировки ВСУ «Соледар» и полевой пункт управления 10-го армейского корпуса Украины на херсонском направлении. Об этом на брифинге 28 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В районах населённых пунктов Дружковка Донецкой Народной Республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены: тыловой пункт управления украинской группировки войск «Соледар», а также полевой пункт управления 10-го армейского корпуса ВСУ», — заявил военный.

Вместе с тем, российские военные ликвидировали на херсонском направлении до 20 военных ВСУ и два их автомобиля. Конашенков отметил, что в общей сложности за сутки российские войска поразили 117 артиллерийских подразделений ВСУ и живую силу и технику в 133 районах. Представитель Минобороны сообщил, что средства противовоздушной обороны России перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В Минобороны ранее сообщали об уничтожении склада ВСУ в Херсонской области. Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали склад с боеприпасами одного из украинских подразделений в районе населённого пункта Змиевка. Помимо этого, на херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, а также два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Вместе с тем, как сообщало ИА Регнум, семеро солдат ВСУ сдались российским военным в Херсонской области. Как сообщили 26 июля в экстренных службах региона, это произошло в островной зоне на Днепре. Сообщается, что двое сдавшихся родом из города Николаева.