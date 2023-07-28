Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил 28 июля, что многие страны Африки, включая Эфиопию, выразили желание присоединиться к БРИКС.

Валерий Шарифулин/ТАСС Флаги стран БРИКС

«Кто-то из стран Африки сделал официальные заявки, кто-то просто задекларировал», — сказал Озеров в интервью ТАСС.

Он отметил, что число таких стран растёт. Известно, что Египет и Алжир подали заявки. Вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС, уточнил Озеров.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент России Владимир Путин пожелал успехов саммиту БРИКС. Российский лидер выразил уверенность, что саммит БРИКС в ЮАР пройдёт на самом высоком уровне.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР посредством видеосвязи. Ожидается, что на саммите будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров. 15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: Партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Индия и Бразилия выступили 28 июля против призыва Китая расширить БРИКС. При этом Россия, со слов посла в Каире, поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. Дипломат подчеркнул, что присоединение к БРИКС откроет Египту широкие политические и экономические возможности, включая участие в создании альтернативных доллару механизмов расчётов.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил 14 июня корреспонденту ИА Регнум, что авторитет БРИКС растёт и желание Египта присоединиться к этой международной организации означает, что она состоялась и превращается в реальный перспективный инструмент мировой политики.