Солнечногорск, Московская область, 28 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», который стартовал в городе Солнечногорске Московской области 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Максим Блинов/РИА Новости

Глава государства пожелал им найти единомышленников и поддержку для реализации перспективных проектов и идей, интересного общения, вдохновения и удачи.

«Проведение ваших встреч стало доброй традицией. Они объединяют целеустремлённую, открытую, готовую к большим свершениям молодёжь. Ребят с активной жизненной позицией, которые хотят идти в ногу со временем, приобретать новые знания, вносить достойный личный вклад в развитие нашей страны», ― подчеркнул в послании президент

Путин добавил, что «Территория смыслов» предоставляет для этого самое широкое поле возможностей.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь. События. открылся 27 июля в Солнечногорске Московской области. В пятый раз он проходит на территории мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия ― страна возможностей».

Первыми участниками форума стали 350 представителей смены «Мыслить» ― философы, социологи, преподаватели гуманитарных дисциплин, учёные и историки.

В этом году «Территория смыслов» включает работу восьми смен: «Мыслить», «Убеждать», «Помогать», «Творить», «Служить», «Учить», «Открывать» и «Действовать». Важной частью заезда будет формирование образа будущего России.

На каждой смене участники смогут пообщаться с победителями и финалистами проектов платформы «Россия ― страна возможностей». Они расскажут, как можно с помощью конкурсов поступить в лучшие вузы России, бесплатно совершить путешествие по стране, выиграть грант на обучение или создание собственного проекта, получить работу мечты и опытного наставника.

У каждой смены ― свой символ: историческая личность, человек-созидатель, добившийся прорывных достижений в сфере своей профессиональной деятельности. В роли символа первой смены выступает социолог, культуролог и педагог Питирим Сорокин.

Кроме того, организованы и четыре дополнительных направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество». Участники познакомятся с возможностями построения карьеры в ведущих организациях и компаниях страны, найдут наставников, смогут больше узнать о культуре России и участвовать в добровольческих проектах.

Традиционно у каждого участника форума есть шанс реализовать свою инициативу посредством участия в конкурсе Росмолодёжь. Гранты. На каждой смене будут представлены свои тематические номинации. Максимальный размер гранта на первой смене 500 тысяч рублей, со второй смены ― 1 млн рублей.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске Московской области.