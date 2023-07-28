Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Труп инженера-геолога нашли в Ленинградской области на берегу озера Большое Зеленодольское, сообщил 28 июля Telegram-канал «112».

СК России по Ленинградской области

Отдыхающие заметили в 20 метрах от берега большую воронку от взрыва. Здесь же лежало тело пожилого мужчины.

Позже выяснилось, что мужчина — 62-летний инженер-геолог, который 21 июля поехал на природу со своей женой отдыхать. Домой супружеская пара не вернулась.

По данным канала, смерть мужчины наступила от удара взрывной волны после разорвавшейся металлической печи. В настоящее время идёт поиск жены погибшего, она числится пропавшей без вести.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в одной из квартир на северо-востоке Москве нашли труп мужчины. Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве.

24 июля труп с пудовой гирей на ноге обнаружили в Клязьминском водохранилище в Подмосковье. В кармане у мужчины нашли мобильник. Возбуждено уголовное дело об убийстве.