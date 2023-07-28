Москва, 28 июля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Россиян, достигших 27-летия в 2023 году, не будут призывать на срочную службу, несмотря на новый закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом 28 июля сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации.

Известия/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что соответствующую директиву Генштаб ВС России направит военкоматам в ближайшее время. Как пояснил Панков, россиян, которых зачислят в запас по 31 декабря 2023 года в связи с достижением предельного возраста призыва 27 лет, не призовут на службу с 1 января 2024 года.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву. Генштаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки», — подчеркнул замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля Совет Федерации одобрил закон об установлении призывного возраста в России с 18 до 30 лет, верхний порог увеличится на три года. За документ проголосовали 159 сенаторов, один воздержался. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года без переходного периода.

При рассмотрении в Госдуме документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет и переходный этап для нижней границы до 2026 года, но во втором чтении эти положения исключили. Вместе с тем закон разрешает срочникам заключать контракты с Минобороны сроком на один год в период мобилизации, при проведении контртеррористических операций, в период военного положения, в военное время и при возникновении вооружённых конфликтов. Нормы распространяются также на граждан в запасе.

В беседе с ИА Регнум депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отметил, что своевременность повышения призывного возраста в России связана с нынешними реалиями и необходимостью совершенствовать систему.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин указал, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность окончить учебное заведение, не прерывать обучение и прийти в армию уже подготовленным.