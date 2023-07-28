Якутск, 28 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Власти Якутии 28 июля объявили о старте проекта «1000 лидеров науки и технологий республики», направленного на поддержку молодых ученых. Как пояснил глава региона Айсен Николаев, лучшие работы молодёжной научной общественности получат губернаторские гранты. В 2023 году программу поддержки молодых ученых расширили: сумма грантов увеличилась в полтора раза — до 750 тысяч рублей, а само количество грантополучателей возросло вдвое — до 20.

Андрея Сорокин, ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев

«Считаю, что пришло время делать определенное усиление в этом вопросе для того, чтобы повысить интерес молодежи к науке, поддержать нашу талантливую научную молодежь, поддержать фундаментальную науку», — объяснил такое решение глава Якутии на встрече с представителями научной общественности. Глава республики также выразил надежду, что развитие науки поможет ускорению развития всего региона. «Уверен, что у нас получится», — сказал он.

Как пояснил гендиректор Целевого фонда будущих поколений Якутии Владимир Егоров, новый проект посвящён Десятилетию науки, объявленному российским президентом Владимиром Путиным, и направлен на подготовку молодых научных кадров как внутри республики, так и за ее пределами.

Андрея Сорокин, ЯСИА В Якутии стартует проект «1000 лидеров науки и технологий республики»

По госпрограмме «Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия)» на развитие научной сферы в 2023 году предусмотрено свыше 420 миллионов рублей. Благодаря поддержке властей, за последние 5 лет отмечен рост числа молодых ученых и молодежных лабораторий. С 2022 года создано 13 молодежных лабораторий и в них трудоустроено более 150 молодых ученых.

«У меня в коллективе за два года трое молодых научных сотрудников получили гранты Главы республики. Я сам являюсь грантополучателем Российского научного фонда», — рассказал руководитель молодежной лаборатории «Вычислительные технологии моделирования многофизичных и многомасштабных процессов криолитозоны» Сергей Степанов. Помимо фундаментальной науки, эта организация занимается прогнозами механики грунтов при строительстве зданий и сооружений.

По оценке президента Академии наук Республики Саха (Якутия), члена-корреспондента Российской академии наук, доктора биологических наук, профессора Леонида Владимирова, за 5 лет властями региона действительно сделано немало, а на комплексные научные исследования направлены более 1,1 млрд рублей.

«Ни в одном субъекте такие средства не выделялись. Республика задает свой тон, свою линию ведения научно-технологической политики в целом по республике и по Северо-Востоку нашей страны. Научно-образовательный центр «Север» получит дальнейшее развитие благодаря тому, что республика ставит амбициозные задачи и поддерживает финансово. Это, конечно, даст мультипликативный эффект на развитие научных кадров, кадров высшей школы. Самое главное — поставить цель, чтобы доходность населения увеличивалась в разы, во всех сферах Северо-Востока страны был подъем», — сказал президент Академии наук РС (Я).

По мнению кандидата филологических наук, руководителя проекта Российского научного фонда (2022-2024), победителя Гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых Нинель Малышевой, в Якутии назрела необходимость создать совет молодых ученых при главе региона. Он поможет более детально и мобильно решать актуальные задачи, касающиеся молодых исследователей.

Андрея Сорокин, ЯСИА Встреча главы Якутии Айсена Николаева с представителями научной общественности

По итогам встречи якутский глава поручил правительству совместно с научной общественностью начать формирование и развитие III этапа Программы комплексных исследований в Республике Саха (Якутия). Её цель — научное обеспечение создания конкурентоспособных технологий, продуктов и услуг для развития базовых и новых отраслей экономики республики. Это поможет сформировать заделы перспективных исследований, направленных на повышение уровня жизни якутян и обеспечение стабильного социально-экономического развития республики, как крупнейшего и стратегически важного субъекта России.