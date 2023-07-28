Екатеринбург, 28 июля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 28 июля проводили в последний путь военного корреспондента Ростислава Журавлёва, погибшего в зоне проведения спецоперации в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Проститься с журналистом пришли почти сто человек ― родные и друзья, а также представители власти, военнослужащие и коллеги по цеху.

РИА Новости/Павел Лисицын

Гражданская панихида прошла в Доме офицеров на улице Первомайской в центре Екатеринбурга.

«Погиб мой единственный сын. Очень тяжело, я думала быть честной с самой собой и понять, чего бы я хотела: чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или погибший герой», ― привёл ТАСС слова матери журналиста Людмилы Журавлёвой.

Она призналась, что не нашла ответа на это вопрос.

«Мой милый единственный сын, горжусь и буду помнить вечно», ― сказала Журавлёва.

После этого гроб с военкором отвезли на Широкореченское кладбище. Церемонию сопровождала рота почётного караула, после прощания началось траурное шествие. Под гимн России гроб опустили в землю. Военнослужащие произвели тройной оружейный салют.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и РИА Новости кассетными боеприпасами 22 июля. Ранения получили четыре журналиста. Журавлёв скончался во время эвакуации.

Глава СК Александр Бастрыкин наградил Журавлёва медалью «Доблесть и отвага».

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества российских журналистов, удар по которым нанесли ВСУ. Согласно указу, Ростислав Журавлёв награждён орденом Мужества посмертно. Также орденов удостоены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

28 июля полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев передал орден Мужества матери погибшего журналиста.