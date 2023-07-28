Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо призвал к прекращению украинского конфликта, выступая 28 июля на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

«Возвращаясь с российско-украинскому конфликту – африканская инициатива заслуживает внимания», — сказал Сассу-Нгессо.

Он также привёл африканскую мудрость, гласящую, что трава гибнет от слонов, которые по ней топчутся. Эта фраза вызвала улыбку у президента России Владимира Путина.

«Я ещё раз призываю к окончанию российско-украинского конфликта», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка заявил, что Москва благодарна африканским странам за их посреднические усилия в урегулировании ситуации на Украине. Он подчеркнул, что раньше посредничество в подобных ситуациях пытался монополизировать Запад.

Президент назвал острым вопрос украинского конфликта. Путин подчеркнул, что Россия не пытается замалчивать эту проблему и готова её обсуждать.

Семь африканских стран, в том числе Республика Конго, предложили план урегулирования ситуации на Украине. Предложение из десяти пунктов внёс на встрече с Путиным 17 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В Киеве, где перед июньской поездкой в Москву побывала африканская делегация, высказались об инициативе скептически. В ЕС также отказались поддержать план.