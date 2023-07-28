Москва, 28 июля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний.

Антон Вергун/ТАСС

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно документу, устанавливается налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. При этом налоговая база рассчитывается как разница между средней арифметической величиной прибыли за 2021–2022 годы и за 2018–2019 годы, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Закон предусматривает категории организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Среди них предприятия малого и среднего бизнеса, организации — плательщики единого сельхозналога, организации, созданные после 1 января 2021 года, иностранные организации, начавшие деятельность в России через постоянные представительства после 1 января 2021 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня правительство внесло в Госдуму на рассмотрение проект закона о дополнительном налоге на сверхприбыль. В документе отмечалось, что налог на сверхприбыль будет однократным. Его будут зачислять только в федеральный бюджет. В случае досрочной уплаты размер сборов составит 5%.

Законопроект приняла Госдума во втором чтении 19 июля. Депутаты расширили перечень организаций, которые освобождаются от уплаты налога. В него, в частности, внесли компании-застройщики, финансовые организации и компании, не имевшие в 2018–2019 годах доходов от реализации.

В феврале 2023 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в ведомстве прорабатывают механизм для того, чтобы крупный бизнес сделал единоразовый взнос в государственный бюджет. Он отметил, что ожидаемая сумма сбора от такого взноса составит 300 млрд рублей.