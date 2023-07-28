Москва, 28 июля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В арт-кластере «Таврида» 25 июля открылся пятый образовательный заезд «Наука как искусство». Более 320 молодых учёных и представителей творческих профессий из 68 регионов собрались, чтобы понять, как творчество помогает познавать мир.

Макс Ветров/РИА Новости

Открытие заезда прошло в интерактивном формате, участников поприветствовали резиденты «Тавриды» — Любовь Павлушина, НаталиКА и Илья Аноприев и вокальный ансамбль «Жемчужина» Судакского творческого центра. Российские культурологи и искусствоведы рассказали участникам о приёмах драматургии в проектной работе, инженерам и технологам показали, как применять в технической работе креативное мышление. Одним из экспертов арт-школы стал медиахудожник Андрей Раскатов-Рузаев, который рассказал, как искусственный интеллект влияет на творчество.

Участников заезда также вовлекли в работу над экологизацией крымских производств. Так, дизайнеры, художники и инженеры посетят производства натуральной косметики «Крымская роза» и кондитерской фабрики «Крымский султан», где изучат специфику всех процессов с точки зрения экологии. Они смогут создать творческие проекты для производств — партнёров арт-кластера.

Вместе с мастерами арт-кластера молодые художники, архитекторы и дизайнеры разработают проекты многофункциональных точек притяжения (МАФы и арт-объекты) РЖД. Также участникам арт-школы предметного дизайна расскажут, как проектировать с помощью искусственного интеллекта, презентовать свои идеи заказчикам и правильно оформлять портфолио.

В арт-школе документального кино и медиапроектов участникам расскажут, как вести прямые эфиры и продюсировать документальное кино. Об этом расскажут продюсеры, редакторы, режиссёры и корреспонденты телеканала RT. В партнёрстве с Минпромторгом России участникам заезда покажут работу предприятий по созданию контента. Арт-школа создана командами Школы RT и школой документального канала RT Artel. doc.

Как ранее сообщало ИА Регнум, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, обратившись 7 июля к педагогам на мероприятии арт-кластера «Таврида», заявил, что их роль в современном обществе растёт. Он подчеркнул, что те, кто посвятил жизнь преподаванию и наставничеству молодого поколения, помогают ему разобраться в ценностях и ориентирах. Кириенко заявил, что от человека человеку передаётся мечта и для этого нужно передавать и свою веру в то, что она сбудется. Он попросил педагогов учить подопечных так, чтобы у них загорались сердца.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей для развития и реализации профессионального потенциала молодёжи в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект «Молодёжь России» нацпроекта «Образование», реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). В 2019 году форум «Таврида» вырос в арт-кластер, объединивший образовательные заезды, фестивали, грантовые конкурсы и многое другое. В 2023 году по распоряжению президента России Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт.