Москва, 28 июля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Гражданка Туркменистана приехала в Россию в надежде оформить водительское удостоверение. На родине девушки существуют сложности с получением документа. Она нашла людей, которые были готовы помочь ей с оформлением справок, но стала жертвой мошенников. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

24-летняя Сурай (имя изменено) из Туркменистана из-за законов, действующих на родине, не могла получить права, так как ещё не вступила в брак. Так, в середине декабря 2017 года власти страны запретили женщинам садиться за руль, но в декабре 2020-го приём документов на выдачу водительских удостоверений восстановили. Однако получить их проблематично. Документы рассматривает спецкомиссия. Отдельное внимание уделяют наличию свидетельства о заключении брака, сообщает сайт Turkmen. news. По некоторым данным, в стране существует негласное распоряжение о невыдаче прав незамужним женщинам младше 40 лет.

Девушка решила поехать в Россию и оформила деловую визу. В Москве она занялась поиском людей, которые могли бы помочь ей с исполнением мечты. И в одном из мессенджеров вступила в чат для граждан Туркменистана. Там Сурай нашла объявление о помощи в оформлении различных документов. Она написала автору объявления и объяснила, что ей нужно получить справки для оформления водительского удостоверения. Незнакомец обещал посодействовать и попросил за свои услуги 3500 рублей. Девушка перевела ему деньги, но справку так и не дождалась. Об этом она заявила в полицию.

«13 июля в полицию обратилась 24-летняя гражданка республики Туркменистан и рассказала, что перевела неизвестному лицу 3500 рублей за предоставление помощи в оформлении справок от врача психиатра и нарколога. Но обещанные услуги предоставлены не были», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению девушки уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее ИА Регнум писало, что мошенники нашли очередной способ выманить у россиян денежные средства. Они заманивают граждан предложениями в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получать за это до 360 тыс. в месяц. Пользователям присылают сообщения с иностранного номера.