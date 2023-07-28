Москва, 28 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. На станции московского метро «Чистые пруды» четырёхлетнему мальчику зажало эскалатором ногу. Об этом 28 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ногу ребёнка зажало эскалатором на станции метро «Чистые пруды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у четырёхлетнего мальчика началось кровотечение и ему начали оказывать медицинскую помощь. Позднее стало известно, что ногу ребёнка удалось извлечь из эскалатора, его осматривают врачи.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года 45-летний мужчина погиб в результате несчастного случая на станции «Шаболовская» Калужско-Рижской линии московского метро. Его зажало ступенями эскалатора во время проведения ремонтных работ.

В конце апреля на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии метро Москвы электропоезд сбил нетрезвого мужчину. От полученных травм он скончался на месте.