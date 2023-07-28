Экипажи 13 летевших в Сочи самолётов изменили маршрут из-за непогоды
Экипажи 13 летевших в Сочи самолётов ушли на запасной аэродром в Минеральных Водах из-за непогоды
Сочи, Краснодарский край, 28 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи продолжает работать, несмотря на непогоду, но многие экипажи пассажирских самолётов, летевших в город, приняли решение уйти на запасной аэродром. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.
«На 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что шесть рейсов благополучно приземлились в сочинском аэропорту, используя временные улучшения погоды.
В аэропорту начал работать оперативный штаб, чтобы минимизировать последствия непогоды. Все службы воздушной гавани вывели на работу дополнительный персонал. В залах ожидания для пассажиров поставили кулеры с водой.
В Сочи объявили штормовое предупреждение на 28 и 29 июля, но, по прогнозу метеослужбы аэропорта, неблагоприятные условия сохранятся до 20:00 сегодняшнего дня.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июля 2023 года в Сочи из-за непогоды отказались приземляться 17 экипажей самолётов. Они также отправились на запасной аэродром.