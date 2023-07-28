Сочи, Краснодарский край, 28 июля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи продолжает работать, несмотря на непогоду, но многие экипажи пассажирских самолётов, летевших в город, приняли решение уйти на запасной аэродром. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

Павел Бедняков, Известия

«На 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что шесть рейсов благополучно приземлились в сочинском аэропорту, используя временные улучшения погоды.

В аэропорту начал работать оперативный штаб, чтобы минимизировать последствия непогоды. Все службы воздушной гавани вывели на работу дополнительный персонал. В залах ожидания для пассажиров поставили кулеры с водой.

В Сочи объявили штормовое предупреждение на 28 и 29 июля, но, по прогнозу метеослужбы аэропорта, неблагоприятные условия сохранятся до 20:00 сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля 2023 года в Сочи из-за непогоды отказались приземляться 17 экипажей самолётов. Они также отправились на запасной аэродром.