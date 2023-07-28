Москва, 28 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В Москве 28 июля задержали мужчину, нашедшего на улице 1 млн рублей. Полицейские разыскали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свёртка.

Владимир Баранов/ТАСС

«Сотрудники уголовного розыска в одном из общежитий в Мукомольном проезде задержали подозреваемого, им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице. У злоумышленника было изъято более 600 тыс. рублей, которые будут возвращены потерпевшему», — сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного МВД Владимир Васенин.

Сообщается, что владелец денег положил завёрнутый в бумагу 1 млн рублей на крышу своего авто, после чего отвлёкся на телефонный разговор. Забыв про свёрток, он уехал, деньги упали на проезжую часть. Оказавшийся рядом приезжий увидел пакет, увидел в нём большую сумму денег и решил забрать их себе. К моменту задержания часть денег он уже успел потратить.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже, по которой ему может грозить до лишение свободы до 10 лет. Суд обязал подозреваемого не покидать нынешнее место жительства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава отделения «Альфа-Банка» забыл телефон в такси и получил от своего же банка кредит на 810 тыс. рублей. Поздно ночью мужчина возвращался домой на такси и попросил водителя поставить смартфон на зарядку. Выходя из машины, банкир забыл его забрать и понял это только утром следующего дня. Зайдя в личный кабинет банка, глава отделения увидел, что стал должником собственных работодателей. Кто-то взял на его имя кредит на 810 тыс. рублей.