Одесса, Украина, 28 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Одессе в Доме профсоюзов прогремел взрыв. Об этом 28 июля сообщили в областном управлении полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате погиб человек», ― говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, из-за неосторожного обращения сдетонировала граната. Жертвой произошедшего стал ребёнок. Кроме того, один мужчина получил травмы.

Как сообщало ИА Регнум, Дом профсоюзов в Одессе известен по страшной трагедии, которая произошла девять лет назад. 2 мая 2014 года в охваченном огнём здании погибли десятки человек. Виновники произошедшего до сих пор не понесли наказания. Власти Украины, по очевидным причинам, не привлекли к ответственности организаторов и непосредственных виновников расправы — украинских националистов.

В апреле в городе Николаеве на юге Украины в результате взрыва гранаты ранения получили два человека. По данным полиции, нетрезвый мужчина взорвал боеприпас после того, как ремонтировавшие свой автомобиль граждане отказались дать ему две гривны. В результате телесные повреждения получили сам злоумышленник и проходившая мимо женщина.

В июле в здании Шевченковского районного суда Киева произошёл взрыв. Один из обвиняемых взорвал в помещении три гранаты и взял в заложники конвоира, выхватив у него пистолет. Позднее прогремел второй взрыв, спецназ начал штурм здания.