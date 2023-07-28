Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал к консенсусу по зерновой сделке и скорейшему решению продовольственных проблем. Об этом он заявил 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

«Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, уделяя при этом внимание всем вопросам, касающимся этой темы», — сказал египетский лидер.

В первый день проведения саммита Россия — Африка российский лидер Владимир Путин напомнил, что страна в рамках зерновой сделки давала Украине возможность экспорта зерна, но в то же время ни одно из условий Москвы по соглашению так и не выполнили. Он указал, что соглашение заключили при участии ООН, чтобы помогать беднейшим странам, в том числе в Африке, но 70% из 32,8 млн тонн грузов поступило странам с высоким доходом, а в беднейшие страны — менее 1 млн тонн.

После этого председатель Африканского союза Азали Ассумани выразил готовность к совместной работе с Россией и отметил её вклад в решении возникающих конфликтных вопросов по сделке. Глава союза попросил облегчить доставку на континент и российского, и украинского зерна. Ассумани отметил, что решение кризиса на Украине позволило бы спасти жизни людей, зависящих от поставок продовольствия. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров назвал сложным, но решаемым вопрос логистики при передаче зерна странам Африки.

Как сообщало ИА Регнум, Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 18 июля 2023 года. Президент Путин отметил, что она не выполняла заявленных гуманитарных целей. Он также пообещал, что Россия будет поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции. Как указал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, российская сторона может вернуться к зерновой сделке. Но для этого нужно, чтобы началось практическое выполнение условий России.