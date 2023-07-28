Мелитополь, 28 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. ВСУ понесли большие потери при попытке занять село Старомайорское в Запорожской области, заявил 28 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Касательно села Старомайорского: по сути, там уничтожена целая бригада ВСУ в боях за этот населённый пункт, подтверждённые данные — свыше трёх тысяч боевиков с начала наступления ВСУ, именно на данном участке, это очень много», — процитировало Рогова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля на полях саммита Россия — Африка президент Владимир Путин заявил о больших потерях ВСУ при попытках контрнаступления, которое идёт с 4 июня. Он напомнил, что последние несколько суток основные боестолкновения проходили на запорожском направлении.

Во время попытки ВСУ наступать на этом направлении только за последние часы украинская армия потеряла 200 военных. Разницу в потерях ВС России и ВСУ президент назвал огромной — более чем в десять раз.

Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ севернее села Работино в Запорожской области, несмотря на то, что в атаку они бросили три батальонных тактических группы из состава бригад стратегического резерва.