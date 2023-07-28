Москва, 28 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон, вводящий запрет на выезд за границу для россиян с момента получения ими повестки для явки в военкомат.

Дмитрий Коротаев /Известия

Документ вносит поправки в закон о создании единого реестра воинского учёта. В нём такой запрет указан в качестве временной меры, необходимой для обеспечения явки гражданина в военкомат.

Запрет на выезд призывника будет действовать с того дня, как ему направили повестку, включая направление по месту работы или учёбы. Военкомат будет формировать решение о запрете выезда в день направления повестки.

Одобренный Совфедом документ также вносит изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», и теперь выезд за границу будет запрещён с момента появления повестки в реестре вручённых повесток. При этом решение об отмене введенных ограничений, включая запрет на выезд за рубеж, будет формироваться в реестре воинского учёта автоматически.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Госдума приняла поправку в закон о порядке выезда из России, запрещающую призывникам покидать страну после направления им повестки.

До этого депутаты Госдумы приняли поправки об увеличении штрафов за неявку призывника в военкомат. При отсутствии уважительной причины размер штрафа составит от 40 до 50 тыс. рублей (ранее — 3 тыс. рублей). В случае, если гражданин своевременно не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учёбы и т.д., ему грозит штраф от 10 до 20 тыс. рублей.