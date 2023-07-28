Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Уровень взаимодействия по всем наиболее чувствительным направлениям с ЦАР сохранится. Об этом президент России Владимир Путин заявил 28 июля на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Но сделать мы должны ещё больше, у нас много возможностей», — сказал Путин.

Президент в рамках второго дня саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 28 июля продолжит серию встреч с лидерами африканских стран. Помимо главы ЦАР, планируются встречи с главами Камеруна, Сенегала и Эритреи. Российский лидер провел переговоры с главами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Комор 27 июля. Помимо этого, он встречался с председателем комиссии Африканского союза.

Путин также отметил, что между Россией и континентом установились прочные дружественные связи и Москва с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами этого региона.