Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Роль России в борьбе с нацизмом затушёвана и забывается, хотя она велась за всё человечество. Об этом 28 июля заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Роль России в борьбе с нацизмом кем-то пытается быть затушёвана, забывается, но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества для освобождения человечества от нацизма», — сказал он.

Глава государства указал на то, что борьба Африки за независимость и против апартеида тоже велась и ведётся в интересах всего человечества.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент заявил, что Россия никогда не забудет преступления нацизма, так как она больше всех пострадала во время борьбы с ним. Глава государства уточнил, что ввиду этого Россия имеет полное право считать, что поставленная задача по денацификации Украины — одна из ключевых.

В мае Путин отметил, что солдаты и офицеры Вооружённых сил России сегодня сражаются в зоне спецоперации с прямыми последователями нацизма. Он подчеркнул, что теперешние и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, какими разрушительными последствиями чревато любое попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии.