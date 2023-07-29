Москва, 29 июля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Привычная для последних лет ситуация с лесными пожарами в России по нормам 1980-х годов могла бы считаться катастрофичной, заявил в беседе с ИА Регнум биолог, эколог, эксперт по вопросам леса и борьбы с лесными пожарами Алексей Ярошенко.

Павел Волков /Известия

Он подчеркнул, что вследствие глобального изменения климата вероятность лесных пожаров резко возрастает, в том числе и в России. Ярошенко привёл пример — в советское время на 1 ноября пожароопасный сезон в стране заканчивался, и к этому времени уже подводились пожарные итоги года. Так было 30-40 лет назад. А сейчас пожароопасный сезон — круглогодичный.

«Приморье, юг Европейской России и иногда юг Урала — там пожары, причём вполне значимые, случаются и в ноябре, и в декабре, и в январе. Это самый простой пример того, как сказываются изменения климата. Фактически в России пожароопасный сезон стал почти круглогодичным. И площади пожаров растут», — сказал Ярошенко.

Он объяснил, что, по современным меркам, 2023 год в России по пожарам находится примерно на среднем уровне. Но если бы использовались критерии 1980-х годов, это был бы вполне катастрофический год.

Соответственно будут расти и расходы. Как пояснил Ярошенко, каждые 20-30 лет в России будет удваиваться потребность в ресурсах, необходимых для того, чтобы удерживать интенсивность лесных пожаров на прежнем уровне.

«Плюс сказываются наши застарелые проблемы. Одна из них в том, что в России огонь всё ещё широко используется в хозяйственных практиках. Мировой опыт показал, что те страны, которые широко используют огонь в землепользовании, не могут справиться с пожарами. Таких практик в основном три: сжигание сельскохозяйственных остатков, профилактические выжигания (когда пытаются в относительно безопасный период выжечь горючие материалы, чтобы не горело на пике пожаров) и огневая очистка места рубок», — признал он.

В России пытаются бороться с такими практиками. По словам Ярошенко, в 2023 году Рослесхоз попытался ввести мораторий на выжигания, но некоторые регионы просто заявили, что не будут выполнять таких распоряжений.

«А вот Амурская область, которая раньше была чемпионом про профвыжиганиям и по пожарам, отказалась от этого несколько лет назад. И ситуация значительно улучшилась», — заметил эколог.

Также Ярошенко прокомментировал недавнюю публикацию Bloomberg о том, что сильные лесные пожары в Греции и Турции могут из-за сильного ветра дойти до пригородов Мадрида. Эколог заверил, что скорость распространения природных пожаров не настолько велика, чтобы они могли свободно гулять по Европе и перекидывать из Греции в Испанию, а заявления, что пожары могут перекинуться на такие расстояния из-за сильного ветра — это не более чем литературный приём.

«Разумеется, пожары могут усилиться в Испании из-за жары и засухи. Но это случится не потому, что пламя из Греции перекинется к пригородам Мадрида. Это совершенно точно. Трансграничные пожары — не такая частая штука. И в Европе масштабы пожаров в населённых районах (а у нас граница проходит в основном по населённым районам) не такие, чтобы они могли перейти через границу» — рассказал Ярошенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Bloomberg, помимо сильных ветров, которые перебросят пожары из Греции и Турции в Испанию, масштабу этих стихийных бедствий будет способствовать усиление жары на Пиренейском полуострове. Это должно случиться в конце будущей недели. При этом сильный ветер, бушующий в Греции, мешает пожарным гасить новые очаги возгорания.

На острове Родос положение дел стало настолько скверным, что местные СМИ назвали происходящее адом. С огнём сражаются пожарные самолёты, но во многих районах фиксируются повторные возгорания.

Кроме того, пламя бушует на Лазурном побережье Франции — наиболее серьёзный пожар вспыхнул в городе Кань-сюр-Мер, который расположен в семи километрах от международного аэропорта Ниццы.