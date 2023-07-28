Москва, 28 июля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В последние годы перед смертью известный российский актёр Андрей Бабенко страдал от одиночества и безденежья. О его самоубийстве коллеги узнали 26 июля, когда он не пришел сниматься в очередном эпизоде нового сериала. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из фильма «Подозрение» Актер Андрей Бабенко

«47-летний мужчина найден мертвым в квартире в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Причина смерти — самоубийство. У умершего не было родственников, опрошенные коллеги и друзья сказали, что в последнее время он очень переживал из-за нехватки денег и одиночества. Часто занимал деньги у коллег», — сообщил собеседник агентства.

Режиссер Максим Бриус, который близко дружил с Бабенко, рассказал ИА Регнум, что тот был очень одинок, а денег за съёмки в сериале едва хватало на жизнь, поэтому актёр подрабатывал еще и курьером.

«У Андрея не было ни жены, ни матери, ни детей. Он был абсолютно одинок. О его смерти узнали на съёмочной площадке. Он был очень ответственный, но на съёмку не пришел. Вся съёмочная группа стала ему звонить, но он трубку не брал — он был уже мёртв. С ним снимался сериал «Крепкие орешки», третий сезон, контракт также был подписан на четвертый сезон, но денег не хватало. Он даже подрабатывал курьером», — рассказал Максим Бриус.

Андрей Валентинович Бабенко родился 12 декабря 1975 года. Свою карьеру Бабенко начал в Мурманском областном драматическом театре, где проработал 7 лет начиная с 1997 года. Он снимался в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».