Ханты-Мансийск, 28 июля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. ПАО «Геотек Сейсморазведка» заключило контракт на выполнение региональных полевых сейсморазведочных исследований на участке «Карабашский-3» в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре). Компания стала победителем в открытом конкурсе, организованном федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» (ФГБУ «ВНИГНИ»), говорится в её сообщении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Исследования станут продолжением регионального геологического изучения Карабашской нефтегазоперспективной зоны, которое идет в рамках государственного задания Федерального агентства по недропользованию. Согласно контракту, компания проведет работы с использованием системы наблюдений МОВ ОГТ 2D с импульсными источниками в объеме 2 тыс. погонных километров. В процессе работ будут использованы источники «Енисей» собственного производства «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Завершение работ запланировано на второй квартал 2025 года. Полученные данные будут использованы для уточнения геологического строения Карабашской зоны, границ распространения юрско-меловых нефтегазоносных комплексов и коры выветривания по доюрским образованиям.

В настоящее время «ГЕОТЕК Сейсморазведка» активно формирует контрактную базу как через работу с ключевыми заказчиками, так и через освоение новых рынков, увеличение доли высокотехнологичных и высокомаржинальных проектов на суше и транзитных зонах шельфа РФ и за рубежом. Компания поставила перед собой задачу увеличить выручку в 2024 году более чем на 30% по сравнению с 2023 годом.