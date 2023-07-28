Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на саммите Россия — Африка заявил, что ситуация во многих регионах Африки нестабильная.

«Это тяжёлое наследие колониализма, курса «разделяй и властвуй», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Россия предлагает содействие в урегулировании на африканском континенте и готова обучать военных и обмениваться опытом по правоохранительной линии.

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