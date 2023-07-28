Путин заявил о неуклонном росте внимания России к Африке
Путин: Россия готова открывать новые загранучреждения в Африке
Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Внимание России к Африке постоянно растёт, заявил 28 июня президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.
Павел Бедняков/РИА Новости
Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита «Россия — Африка»
Он отметил, что Россия готова помочь африканским странам открывать на российской территории новые посольства и консульства.
Также российская сторона готова восстановить свои загранучреждения в Африке и, возможно, открыть новые.
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