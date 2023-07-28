Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Внимание России к Африке постоянно растёт, заявил 28 июня президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита «Россия — Африка»

Он отметил, что Россия готова помочь африканским странам открывать на российской территории новые посольства и консульства.

Также российская сторона готова восстановить свои загранучреждения в Африке и, возможно, открыть новые.

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