Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Ряд проявлений колониализма всё ещё не изжит, и их по-прежнему практикуют бывшие метрополии. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах», — сказал он.

Глава Российского государства подчеркнул, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран проходит, однако, по его словам, это происходит при сопротивлении тех, кто привык к своей исключительности и монополии в международных делах.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая Путин направил поздравление главам государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки. Президент уточнил, что этот праздник стал символом победы народов Африканского континента над колониализмом, их стремления к миру, свободе и процветанию.

Глава государства добавил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими странами. Он отметил, что первый саммит Россия — Африка в 2019 году активизировал эти связи на многих направлениях.

За день до этого, 24 мая, Путин заявил, что в мире происходят фундаментальные изменения и всё больше стран придерживаются пути независимого развития. Такие государства стараются укреплять национальный суверенитет, проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, а также придерживаться собственной модели развития.

Также 31 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уйти в прошлое и уступить место многополярному миру. Он подчеркнул, что вопрос борьбы с неоколониализмом актуален и является одной из самых острых проблем в современной политике.