Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Россию и Африку связывают тесные узы дружбы, заявил 28 июля президент Владимир Путин на саммите Россия — Африка.

Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались ещё в середине прошлого века в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу», — заявил Путин.

Он добавил, что Москва на протяжении десятилетий помогала Африке в её освободительной борьбе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля, в первый день саммита, Путин провёл встречи с председателем Африканского союза Азали Ассумани, с президентом Мозамбика Филипе Ньюси и президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе, а 26 июля — с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

В планах президента 28 июля провести встречи с лидерами Камеруна, Центрально-Африканской Республики, Эритреи, Сенегала. Путин также планирует в завершающий день саммита встретиться с главой президентского совета Ливии.

По итогам встреч с лидерами африканских стран президент сделает сообщение для СМИ.