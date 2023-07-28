Москва, 28 июля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. В Москве мужчина с оружием пришёл в приёмную комиссию Университета им. Сеченова в районе Хамовники. Его задержали и доставили в отдел полиции. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Коньков /Известия

24 июля в полицию поступило сообщение от сотрудников Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова о том, что в приёмную комиссию вуза пришёл неизвестный мужчина с оружием. На место направили два наряда полиции. Прибывшие в приёмную комиссию оперативники задержали нарушителя и доставили в отдел.

«В здании приёмной комиссии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России РФ на улице Трубецкой был задержан 36-летний уроженец Чеченской Республики, который нарушил правило переноса и транспортировки гражданского оружия. Он имел при себе пистолет «Стрела М9Т» с магазином с пятью патронами калибра 9 мм», — рассказал собеседник агентства.

Пистолет изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр Управления внутренних дел. На владельца оружия составили административный протокол за нарушение правил хранения и ношения оружия по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ. Статья предполагает штраф в размере от 500 до 2000 рублей или лишение разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до года. Проверка продолжается.