Екатеринбург, 28 июля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев передал орден Мужества матери погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Вручение состоялось во время церемонии прощания с журналистом в Доме офицеров в Екатеринбурге, сообщил ТАСС.

Кирилл Зыков/РИА Новости Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев (справа) вручает матери орден Мужества на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлёвым

«Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного профессионального долга, орденом Мужества награжден <…>Журавлёв Ростислав Игоревич. Посмертно», — сообщили на церемонии прощания.

В Екатеринбурге 28 июля проходит церемония прощания с Ростиславом Журавлёвым. В ней принимают участие политики, военнослужащие, журналисты, а также друзья и родные военкора.

Как сообщало 27 июля ИА Регнум, президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества российских журналистов, удар по которым нанесли Вооружённые силы Украины. Согласно указу президента, Ростислав Журавлёв награждён орденом Мужества посмертно. Также орденов удостоены фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

ВСУ нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и РИА Новости кассетными боеприпасами 22 июля. Ранения получили четыре журналиста, среди которых Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор Журавлёв скончался во время эвакуации. Ранения также получил Константин Михальчевский. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара по журналистам. Журавлёва глава СК Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области была осуществлена не случайно.