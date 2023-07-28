Шахтёрск, ДНР, 28 июля, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший на нефтебазе в городе Шахтёрске (ДНР) после обстрела со стороны ВСУ, полностью потушили, заявил 28 июля глава городской администрации Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пожар полностью ликвидирован», — процитировал Шатова ТАСС.

Глава города добавил, что информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля Шатов распространил информацию о начавшемся после ракетного удара ВСУ по городу пожаре на нефтебазе в Шахтёрске.

По Шахтёрску ВСУ нанесли удар из РСЗО в ночь на 28 июля, выпустив пять ракет. Атаку украинские войска вели со стороны города Константиновки.