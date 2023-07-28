Сингапур, 28 июля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. В Сингапуре привели в исполнение смертный приговор в отношении женщины, осуждённой за перевозку наркотиков. Это первый подобный случай за последние почти 20 лет. Об этом сообщило сингапурское центральное бюро по борьбе с наркотиками.

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Уточняется, что казнь состоялась 28 июля. Гражданку Сингапура Саридеви Джамани признали виновной в хранении около 30 г наркотических средств и в 2018 году приговорили к обязательной смертной казни.

«Приговор к смертной казни, вынесенный Саридеви Джамани, был приведён в исполнение 28 июля 2023 года», ― указано в заявлении центрального бюро.

В ведомстве отметили, что апелляционный суд отклонил жалобу женщины, её прошение к президенту страны о помиловании также не удовлетворили. 45-летнюю гражданку Сингапура казнили через повешение.

Это первый приведённый в исполнение смертный приговор в отношении женщины в Сингапуре с 2004 года. Тогда была повешена Йен Май Воен, 36-летняя парикмахер, осуждённая за незаконный оборот наркотиков.

Ранее на этой неделе в Сингапуре уже казнили мужчину, признанного виновным в хранении и перевозке наркотических средств. Это уже 16-я казнь с начала марта 2022 года в стране по делам, связанным с наркотиками.

Как сообщало ИА Регнум, согласно ежегодному обзору правозащитной организации Amnesty International, число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет. Так, к высшей мере наказания приговорили 883 человека, что на 53% больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство казней провели в Иране, Саудовской Аравии и Египте.

В Сингапуре правозащитники зарегистрировали 11 смертных приговоров.

Преступления, связанные с оборотом наркотиков, в Сингапуре считаются одними из самых тяжких. За хранение наркотических веществ предусмотрена смертная казнь. В июле 2022 года один из таких приговоров привели в исполнение. 32-летнего Калванта Сингха из соседней Малайзии и сингапурца Норашари Гоуса, осуждённых за торговлю наркотиками, казнили через повешение.

Противники смертной казни осудили её как слишком жестокое наказание.