Москва, 31 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Российские регионы получат более тысячи «умных» площадок и модульных спортивных залов, оснащенных современным инвентарем, доступом к интернету и QR-кодами, с помощью которых любители физической культуры всегда смогут получить рекомендации по эффективному выполнению упражнений. Это возможно благодаря проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Александр Погожев ИА REGNUM

Физической культурой и спортом в России занимаются уже почти 70 млн человек или более 50% от всего населения в возрасте от 3 до 79 лет. Однако, одной из национальных целей развития страны является вовлечение в регулярные занятия спортом не менее 70% жителей России к 2030 году. По проекту «Бизнес-спринт» предусмотрено возведение спортивных сооружений с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

«Благодаря активному взаимодействию государства, бизнеса и населения мы сможем вовлечь еще больше граждан нашей страны в регулярную физическую активность», — подчеркнул в интервью порталу национальныепроекты. рф первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. В 2023 году предусмотрено создание 197 «умных» спортивных объектов. Кроме того, дополнительное финансирование получат ещё шесть регионов: Архангельская, Белгородская и Ростовская области, Пермский край, Татарстан и Чечня.

Причём, регионы могут самостоятельно выбирать, какой тип площадки строить. Это может быть летний вариант с футбольным полем, зимний — с хоккейной коробкой — или многофункциональная открытая площадка с закрытым тренажёрным залом.

Например, в селе Засечном Пензенской области «умный» спортивный объект уже достроен, его официальное открытие состоится 1 августа, но уже сейчас спортсмены и любители физической культуры активно пользуются новой инфраструктурой. А она включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площадки для игры в волейбол и стритбол, легкоатлетические дорожки, воркаут-оборудование, уличные тренажеры. Есть даже трибуна для зрителей. Помимо этого, предусмотрены помещения для переодевания и туалеты, работает освещение. И все это дополнительно оснащено wi-fi, а на тренажерах нанесены QR-коды, которые помогут спортсменам заниматься на наиболее эффективно.

«Качество поля очень нравится. Тут удобно играть. Когда на воротах стоишь и прыгаешь, не так больно приземляться. Мы с друзьями здесь играем почти каждый день», — поделился житель села Засечное Михаил Безяев.

В селе Сенцово Липецкой области на уже открывшейся «умной» спортплощадке есть беговые дорожки с искусственным прорезиненным покрытием, зона для прыжков в длину с песком. Для тех, кто предпочитает игровые виды спорта, обустроены площадки для волейбола и баскетбола, а также футбольное поле с искусственным покрытием. Трибуна с подтрибунным пространством для хранения инвентаря рассчитана на сто человек. Также смонтирована большая зона воркаута с современными тренажерами и обязательными QR-кодами.

«Умная» площадка расположена рядом с домом культуры — местом притяжения всех жителей поселка. Здесь же теперь тренируется любительский футбольный клуб «Сенцово», проходят товарищеские матчи и районные соревнования по футболу, мини-футболу и другим игровым видам спорта. К примеру, 24 июля состоялся турнир по миди-футболу, посвящённый 95-летию Липецкого района.

«Наконец-то и сельское направление взяли во внимание. Теперь дети и взрослые могут больше заниматься спортом, а не сидеть в играх у компьютеров и телевизоров. И как это важно для маленького посёлка Сенцово! Большая благодарность организаторам этого проекта и людям, которые принимали участие в строительстве этого стадиона!» — поделилась своей радостью местная жительница Елена Дорошенко.

По достоинству оценили «умную» площадку участники липецкого клуба смешанных единоборств «Кремень-48»: «Наш спортивный клуб с удовольствием на летнее время перенес тренировочный процесс на стадион и спортивные снаряды умной спортивной площадки», — говорит тренер клуба.

Во Владимире «умный» стадион расположен рядом с городской школой № 42. Здесь тоже оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны для зрителей, площадки для волейбола, баскетбола и воркаута. По мнению местных жителей, новое общественное пространство будет востребовано как у взрослых, так и у детей. «Это прекрасный подарок, в первую очередь, детям нашего района. Они любят спорт и активный отдых, а теперь есть дополнительная возможность заняться спортом рядом с домом. За это от всех жителей — огромное спасибо!» — поблагодарила многодетная мама Лилия Сапун.

В краснодарском городе Курганинск на новой «умной» спортплощадке одновременно смогут заниматься около 80 человек, а трибуна рассчитана на 100 зрителей. Комплекс воркаута включает в себя тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, комплекс из рукохода-змеевика, шведской стенки, пяти турников классического хвата. Также предусмотрены двойные разноуровневые брусья для отжиманий, лавки с упорами, две скамьи, двойной треугольник и многое другое, включая шведскую стенку и скалодром.

«Площадка даёт возможность сочетать приятное с полезным — заниматься физической активностью и в то же время пользоваться современными технологиями. Мои сыновья — школьники, увлекаются футболом. На новой спортплощадке есть отличное футбольное поле, и они каждый день проводят там по несколько часов. Тем более, что сейчас каникулы и они могут позволить выбирать любое время для любимого занятия», — рассказал один из жителей Курганинского района.

Реализацией проекта, который предусматривает создание необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах, охвачены уже 82 региона. Как сообщало ИА Регнум, комфортные условия для занятий спортом также помогает создавать федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». При его поддержке по всей стране строят оздоровительные комплексы, приобретают инвентарь и оборудование для спортобъектов.

С каждым месяцем все больше россиян могут тренироваться на современных площадках рядом с домом и готовиться к выполнению нормативов ГТО.