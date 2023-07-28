Горно-Алтайск, 28 июля, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Один из пассажиров разбившегося в Республике Алтай вертолёта находится в крайне тяжёлом состоянии, заявил 28 июля пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры/ТАСС

Он уточнил, что все госпитализированные после крушения Ми-8 находятся в республиканской больнице. Из семи человек четверых положили в отделение травматологии и ортопедии.

«Ещё трое находятся в реанимации, одна из пассажиров — в крайне тяжёлом состоянии», — процитировало Максимова РИА Новости.

Он добавил, что состояние больных не ухудшилось со вчерашнего дня. Среди госпитализированных есть члены экипажа, они в результате крушения вертолёта получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, Ми-8, выполнявший коммерческий рейс, во время посадки зацепился за провода, упал и загорелся в Усть-Коксинском районе в районе села Тюнгур. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров.

В результате аварии погибли четверо, семь человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди погибших — гражданка Белоруссии.