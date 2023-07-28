Москва, 28 июля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Сержант российских воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Кащей получил ранение в зоне специальной военной операции и семь месяцев восстанавливался перед тем, как вернуться на боевую службу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Боец рассказал, что после ранения перенёс операцию по восстановлению зрения. Перед новой отправкой на передовую он пообещал жене и четверым своим детям вернутся домой живым и с Победой.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Минобороны РФ показало кадры вручения военнослужащим ВДВ государственных наград. Награждение проводил начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

26 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что российские войска продвинулись на краснолиманском направлении (ДНР) по фронту до 3 км и до 2,7 км вглубь обороны ВСУ.