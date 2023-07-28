Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье
Минобороны предотвратило атаку украинского беспилотника в Подмосковье
Москва, 28 июля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Атаку украинского беспилотника на Московскую область предотвратили российские силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 июля сообщила журналистам пресс-служба Министерства обороны России.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки украинского беспилотника в ночь на 28 июля. Глава города также заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.
Два украинских беспилотника попытались атаковать объекты в Москве рано утром 24 июля. При этом получили повреждения нежилые здания: бизнес-центр на проспекте Лихачёва и дом на Комсомольском проспекте.
Кроме того, еще один беспилотник упал на кладбище Зеленоградского округа Москвы. В ходе происшествий с БПЛА никто не пострадал. В Минобороны России сообщили, что беспилотники удалось обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).