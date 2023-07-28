Москва, 28 июля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Атаку украинского беспилотника на Московскую область предотвратили российские силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 июля сообщила журналистам пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки украинского беспилотника в ночь на 28 июля. Глава города также заявил об отсутствии разрушений и пострадавших.

Два украинских беспилотника попытались атаковать объекты в Москве рано утром 24 июля. При этом получили повреждения нежилые здания: бизнес-центр на проспекте Лихачёва и дом на Комсомольском проспекте.

Кроме того, еще один беспилотник упал на кладбище Зеленоградского округа Москвы. В ходе происшествий с БПЛА никто не пострадал. В Минобороны России сообщили, что беспилотники удалось обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).