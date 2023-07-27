Новый, 520-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвалась на своих же минах при попытке наступления на угледарском направлении в ДНР. Как сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского, украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления на российские позиции, но безуспешно.

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Попытка атаки Москвы украинским беспилотником была предпринята в ночь на 28 июля. По словам мэра города Сергея Собянина, аппарат был сбит силами Министерства обороны.

Тем временем на запорожском направлении российские военнослужащие из группировки «Восток» отразили атаки украинских войск близ села Работино, уничтожив реактивную систему залпового огня, танки, БМП. Также поражены пункт временной дислокации и опорный пункт.

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