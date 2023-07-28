Бразилиа, 28 июля, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Запрос властей США об экстрадиции гражданина России Сергея Черкасова признал необоснованным Верховный суд Бразилии. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба министерства юстиции страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

В сообщении сказано, что Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества (DRCI) министерства юстиции и общественной безопасности признал запрос США об экстрадиции Черкасова необоснованным, так как в отношении российского гражданина уже есть решение Федерального верховного суда (STF) об экстрадиции в Россию.

Черкасов отбывает наказание в одной из тюрем города Бразилиа. Он был задержан при попытке въезда по поддельным бразильским документам в Нидерланды. Суд в Бразилии приговорил Черкасова к 15 годам лишения свободы. Кроме того, в отношении гражданина России продолжается расследование по подозрению в шпионаже и мошенничестве.

Отмечается, что накануне срок отбывания наказания для Черкасова был сокращён до пяти лет и двух месяцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти США пообещали сурово наказать гражданина России Сергея Черкасова, если Белому дому удастся добиться от Бразилии его экстрадиции на американскую территорию.

США обвиняют Сергея Черкасова в том, что он действовал в Соединённых Штатах под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры «в качестве агента иностранной державы». Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что гражданин РФ занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.