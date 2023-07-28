Москва, 28 июля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Россия в 2021 году увеличила объём кредитования стран Африки до $2,2 млрд долларов, что является максимальным показателем с 2003 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Всемирного банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

20 лет назад показатель достигал $3,5 млрд. Самый низкий уровень кредитования наблюдался в 2011 году — около $617 млн.

Согласно расчётам, рост такого финансирования для Африки в 2021 году составил в относительном выражении 15%. Больше всего кредитов на сегодняшний день Россия выдала Египту — $867,2 млн.

При этом отмечается, что задолженность стала появляться «на балансе» указанной республики только в 2019 году. С того времени объём кредитования Египта со стороны России вырос на 75%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росконгресс представил свой доклад «Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост», в котором прогнозируется, что пять государств Африки совсем скоро войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира. Речь идёт о Руанде, Кот-д’Ивуаре, Бенине, Эфиопии и Танзании.

В документе также говорится, что 53 из 54 стран Африки завершили 2022 год с экономическим ростом. 27 июля российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше оказывать помощь африканским странам, в том числе в борьбе с терроризмом, пандемиями и голодом.

Он также рассказал, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений России и Африки. Путин пояснил, что между РФ и континентом установились прочные дружественные связи.