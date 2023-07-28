Шахтёрск, ДНР, 28 июля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Возгорание на нефтебазе произошло в результате удара украинскими реактивными системами залпового огня по городу Шахтёрску в ДНР. Об этом 28 июля сообщил глава городской администрации Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным главы города, на месте пожара работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 02:20 мск выпустили по Шахтерску пять ракет из РСЗО со стороны населённого пункта Константиновка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей. Врио главы ДНР уверен, что мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса. Пушилин отметил, что 27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, проводятся памятные мероприятия во многих регионах России.