Бангкок, 28 июля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Количество приехавших в Таиланд российских туристов за первую половину текущего года составило почти 800 тысяч человек. Об этом 27 июля пишет Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта страны.

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Власти Таиланда подсчитали, что за год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Точное количество прибывших в Таиланд российских туристов составило 791,574 человека, больше половины из них прибыли в аэропорт острова Пхукет. Как указали в Туристической ассоциации Пхукета, Россия оказалась «источником туристов номер один» в текущем году.

Кроме того, отмечается, что российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев. По данным агентства недвижимости Knight Frank Thailand, в прошлом году в Таиланде на 82% выросли продажи вилл — до 338 и половину из них приобрели граждане России.

Издание отмечает, что русский язык в Таиланде стали использовать значительно чаще. Международный аэропорт Пхукета начал делать объявления на русском языке, многие названия магазинов и уличные вывески написаны кириллицей, а уличные торговцы и владельцы кафе добавили в свое меню борщ, блины и другие блюда русской кухни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в шесть раз вырос спрос туристов из РФ на ряд медицинских услуг в Таиланде за первые два с половиной месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Российские граждане стремятся посещать эту азиатскую страну, чтобы делать здесь пластические операции. Кроме того, жительницы России летают в Таиланд, чтобы родить ребёнка.

Также сообщалось, что 15 июля на острове Пхукет в Таиланде открылось генеральное консульство России в комплексе Royal Phuket Marina. В церемонии, в ходе которой прозвучали гимн России, а затем — гимн Таиланда, принял участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров.