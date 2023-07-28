Мелитополь, 28 июля, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили цех по ремонту бронетехники украинских войск в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, сообщил в своём Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

По его словам, Вооружённые силы Украины оборудовали эту площадку на месте мастерской завода «Запорожсталь» по обслуживанию локомотивов и вагонов. Рогов отметил, что ВСУ привозили сюда танки для ремонта только в темное время суток.

Глава движения уточнил, что удар по цели российские силы нанесли ракетой «Искандер». Он добавил, что сирены воздушной тревоги сработали в Запорожье только после взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня появилась информация о том, что в Днепропетровске Вооружённые силы России уничтожили цех по сборке украинских беспилотников. Удар совершили высокоточным оружием наземного базирования.

15 июля Владимир Рогов написал о том, что в городе Запорожье поразили военный склад ВСУ. Он уточнил, что после попадания местные жители слышали детонацию боеприпасов.