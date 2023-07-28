Киев, 28 июля, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Украинская беженка Татьяна оставила супруга, с которым прожила в браке почти 30 лет, и уехала с детьми в Финляндию, где нашла нового кавалера. Об этом 27 июля рассказал обозреватель Джеффри Геттлман в своей статье для New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Геттлман взял интервью у Татьяны и у её супруга Андрея, пара состояла в браке около 30 лет и вырастила двоих сыновей. Пользуясь возможностью уехать из страны, Татьяна оказалась в Финляндии, где спустя несколько недель встретила другого мужчину. Женщина позвонила супругу и сказала, что ей «нужна новая жизнь, новые отношения, всё новое».

Андрей, по его словам, был сильно удивлён и долго не мог поверить в произошедшее. Лишь спустя несколько месяцев, после того как его уже бывшая супруга перестала отвечать на звонки и сообщения, мужчине пришлось поверить в разрыв. Однако Андрей отметил, что до сих пор не потерял надежды на восстановление отношений.

«Почти каждый день я представляю, как встречусь с ней. Иногда я ее осуждаю. Иногда осуждаю себя. Но я не злюсь на нее. Я ее очень сильно люблю. Даже сейчас», — заявил Андрей.

Журналист отмечает, что подобные случаи перестали быть редкостью. Многие украинские беженки, оказавшись в другой стране, начинают выстраивать новый быт, в который часто «не вписываются» их мужья или возлюбленные. Геттлман уточняет, что некоторые украинки бегут от жестокого обращения в семье, добиваясь развода, который давно вынашивали в мыслях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что расчетливость украинских беженцев, пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков. Негодование связано с тем, что жители Украины прибывают в Польшу, чтобы получить помощь в размере 500 злотых, а после возвращаются на родину. Приток беженцев, выделение финансовой помощи Киеву и завоз продуктов Украины непосредственно бьют по стабильности Польши.

Также сообщалось, что в Норвегии убили беженку с Украины. По подозрению в убийстве полиция задержала сожителя убитой и отца её ребёнка, 30-летнего гражданина Азербайджана. Стражи порядка допросили его, однако вины он не признал. Мужчину доставили в следственный изолятор.