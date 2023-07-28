Москва, 28 июля, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Американские власти вновь занимаются параноидальными поисками инопланетян, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и НЛО

Так он оценил слушания Конгрессе США, посвященным неопознанным летательным аппаратам (НЛО). В ходе разбирательств сотрудник разведки в отставке Дэвид Граш утверждал, что американское правительство якобы хранит обломки не только самих таких устройств, но и может обладать останками существ, которые использовали их.

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией», — отметил Медведев.

Заместитель председателя СБ РФ в шутку прикрепил к сообщению изображение с лидерами Запада и Украины. На нем в карикатурном виде представлены президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Медведев выразил мнение, что инопланетян можно увидеть именно на указанных шаржах.

«Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дмитрий Медведев напомнил о песне группы Green Day из одноименного альбома American Idiot, прокомментировав шутку Джо Байдена, назвавшего себя искусственным интеллектом. Зампред отметил, что в тексте указанной композиции можно найти объяснение того, о чём хотел сказать президент США, сделав это заявление.

17 декабря заместитель главы Пентагона по разведке Рональд Малтри заявил, что у ведомства нет свидетельств посещения Земли инопланетянами. Кроме того, по его словам, министерство не способно подтвердить, что какие-либо явления имеют внеземное происхождение.