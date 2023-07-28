Екатеринбург, 28 июля, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Похороны военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва, погибшего в зоне спецоперации при обстреле со стороны ВСУ, пройдут с воинскими почестями 28 июля в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Церемония прощания состоится в 11:00 (09:00 мск) в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27. Первоначально планировать, что мероприятие пройдет в Доме журналистов, однако место гражданской панихиды изменили из-за большого числа желающих проститься с Журавлевым.

Военкора похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Как сообщало ИА Регнум, группа журналистов, в которой находился Ростислав Журавлёв, попала под обстрел 22 июля в Запорожской области. ВСУ атаковали репортеров кассетными боеприпасами.

Ростислав Журавлёв получил ранения и погиб. Кроме того, пострадали корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, а также фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

27 июля президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества всех четырёх журналистов. Журавлёв получил эту награду посмертно. Он также удостоился медали Следственного комитета России «Доблесть и отвага».