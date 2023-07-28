Москва, 28 июля, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли РФ утвердило обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил журналистам первый заместитель главы ведомства Василий Осьмаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден», — отметил Осьмаков в интервью РИА Новости на форуме Россия — Африка.

По словам замминистра, в ближайшее время список направят в Министерство юстиции России. Осьмаков подчеркнул, что этот перечень продолжат корректировать. Он добавил, что новый список может быть готов уже через несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в РФ. 19 декабря глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что с мая 2022 года в рамках параллельного импорта в страну ввезли 2,4 млн тонн товаров на общую сумму в более чем $20 млрд.

2 июня издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что Минпромторг приступил к рассмотрению возможности ограничения параллельного импорта в страну техники и комплектующих большинства зарубежных торговых марок. Речь шла о продукции Acer, Asus, MSI и многих других производителей.

17 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что правительство РФ обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, поскольку существуют аппараты китайских компаний, которые могут заменить такие устройства.