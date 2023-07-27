Вашингтон, 28 июля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Поставки танков Abrams на Украину намерены начать в сентябре текущего года власти Соединённых Штатов. Об этом 27 июля сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Как утверждают источники издания, в августе несколько танков Abrams планируется направить в Германию, где вся военная техника пройдёт модернизацию. После завершения процесса танки поступят на Украину. Предполагается, что уже в сентябре Киев получит первую партию Abrams.

Отмечается, что украинские военнослужащие должны будут пройти курс подготовки, прежде чем начнут использовать танки Abrams. Обучение продлится около десяти недель и будет проходить в Германии, на базе Графенвер. Планируется, что в августе завершится обучение первой группы украинских военных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев надеется получить обещанные танки Abrams к началу следующего контрнаступления. Он отметил, что Соединённые Штаты Америки уже отправили часть обещанной бронетехники, в том числе и БМП Bradley.

В январе военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин заявил, что танк Т-90М «Прорыв» не уступает по характеристикам американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2. Эксперт отметил, что это самый современный танк поколения 3+.