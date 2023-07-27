Москва, 28 июля, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Около 30 авиарейсов задержаны, ещё десять отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, в Санкт-Петербурге перенесён на три часа рейс в столицу. Информацию об этом 28 июля можно узнать из данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Аэропорт

Согласно данным онлайн-табло, во Внуково и Шереметьево отменены по четыре авиарейса, задержаны 14. В Домодедово отменено два авиарейса, задержаны четыре. Кроме того, авиарейс, прибывший в Москву из Санкт-Петербурга, не может совершить посадку во Внуково и пущен на «запасной круг».

В Санкт-Петербурге, где сейчас проходит саммит Россия — Африка, перенесён вылет авиарейса в Москву на три часа.

Изменения в графике прибытия и вылета авиарейсов связаны с непогодой в Москве. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до утра. Порывы шквалистого ветра могут достигать 15-17 м/с. Также ожидаются сильные ливни, количество осадков 28 и 29 июля может составить 50-70% месячной нормы.

В комплексе городского хозяйства мэрии Москвы призвали горожан быть внимательными на улице, а автомобилистам порекомендовали не парковать машины под деревьями.

Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и рекламными конструкциями, автомобилистам порекомендовали не парковать под деревьями личный автотранспорт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным синоптиков, 26 июля за несколько часов в Москве выпало до 46 мм осадков. При этом предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день фиксировался в 1894 году, тогда количество осадков составило 42,5 мм.

По данным метеопрогнозов, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Кроме того, в пятницу и выходные дни на территории Центральной России ожидаются тропические ливни. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, обильное выпадение осадков будет связано с приходом в регион балканского циклона с морской влагой и теплом.