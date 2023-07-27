Вашингтон, 28 июля, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Поставки кассетных боеприпасов Украине ударяют по остаткам отношений между Россией и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал дипломат.

По его словам, Россия будет учитывать эту деятельность американской стороны при принятии своих решений по США. Антонов добавил, что отношений между Москвой и Вашингтоном теперь «практически нет», и от них «остались какие-то крохи».

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля Анатолий Антонов указал на то, что в отношениях России и США становится всё больше раздражителей, и ситуация постоянно деградирует. Он напомнил, что американские власти конфисковали у РФ и и не собираются возвращать ей дипломатическую собственность.

Кроме того, по словам дипломата, США мешают сотрудникам российского посольства выезжать за пределы Вашингтона, что крайне затрудняет оказание помощи согражданам, находящихся в других частях Соединенных Штатов. 25 июля племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и один из кандидатов в президентское кресло Роберт Кеннеди — младший призвал американские власти наладить диалог с Россией на высоком уровне.

Он напомнил, что у российской стороны на тысячи больше ядерных вооружений, чем у Соединенных Штатов.